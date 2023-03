Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

New-Wave-Punk in seiner besten Form: Mit The Third Sound holte sich das Kinett am Dienstag eine Berliner Truppe ins Haus, die den Soundtrack für ein Roadmovie lieferten. Angeführt von dem isländischen Gitarristen Hákon Aðalsteinsson ließ die Band pure Nick-Cave-Vibes durch den Raum schlendern.

Eine Berliner Band angeführt von einem isländischen Musiker? Das kann nur gut werden! Eigentlich hätten die Musiker schon 2021 den Release ihrer damals noch neuen Platte „First