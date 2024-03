Das Bogenteam des TFC Kaiserslautern hatte sich mit Platz zwei in der Pfalzliga die Möglichkeit zum Aufstieg in die Bogenoberliga geschaffen. Geklappt hat es bei der in Landau ausgetragenen Relegation nicht. Kandel und Worms waren einfach besser.

Zwar konnte der TFC dem BSV Kandel, dem Relegationsgewinner, ein Unentschieden abringen, gereicht hat es aber nicht. „Es sollte nicht sein. Wir waren gut, die anderen waren halt besser“, kommentiert Alexander Stein, TFC-Teamsprecher, den Ausgang. Nach tiefem Durchschnaufen sieht sich der TFC nicht als Verlierer. Warum auch? Er war frisch in der Pfalzliga angekommen, wollte dort eigentlich nur bleiben und nicht gleich wieder absteigen. Am Ende stand er in der Relegation.

Die Mannschaft steigt nun mit gestärktem Selbstbewusstsein in die Sommersaison ein und greift in der Wintersaison einfach noch einmal nach den Sternen, die da heißen „Aufstieg nach oben!“