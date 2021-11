Die Firma Testeval hat die beiden Corona-Teststationen am Altenhof und an der Gartenschau geschlossen, teilt Geschäftsführer Florian Edinger mit. „Wegen des Weihnachtsmarktes muss die Station am Altenhof weichen, und wegen der Schließung der Gartenschau stellen wir den Betrieb dort ein“, erläutert er. Die Eishalle allein sorge nicht für genug Publikumsfrequenz. „Wir schauen noch mit der Stadt, ob wir für den Altenhof eventuell einen Alternativstandort finden.“ Die beiden Teststationen von Testeval am Globus-Markt und in der Spittelstraße bleiben geöffnet, betont Edinger.