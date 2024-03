Es wird wieder getanzt! Am 16. und 17. März richtet der Tanz-Club Rot-Weiß Kaiserslautern in der Kreuzsteinhalle in Erfenbach die 25. Kaiserslauterer Tanz-Tage aus, und Besucher sind willkommen.

An den Start gehen am Samstag und am Sonntag die Kinder-Lateintanzpaare genauso wie die Master-Tanzpaare in der höchsten Standard Klasse S sowie alle Klassen dazwischen auch. Wenn an beiden Tagen die Tanzfläche glüht, sind Besucher gerne willkommen. Los geht es am Samstag und am Sonntag in der Kreuzsteinhalle ab 11.30 Uhr.