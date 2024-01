Die Freunde des Pfalztheaters wollen wieder reden: Am Montag, 22. Januar, um 19 Uhr geht es in der Lounge der Freunde in die nächste Runde des „Talks unter Freunden“.

Das leicht provokante Thema lautet: „Kann die Musik das Klima retten?“ Gäste sind: Detlef Grooss, Gründungsmitglied und Mitglied im Bundesvorstand des „Orchester des Wandels“ (OdW) sowie Nachhaltigkeitsbeauftragter und Bratschist am Nationaltheater Mannheim sowie Katrin Lerchbacher, Sprecherin der Kaiserslauterer OdW-Sektion, die seit 2003 Soloflötistin am Pfalztheater ist. Es moderiert RHEINPFALZ-Kulturredakteur Fabian R. Lovisa.

Worum geht es? Rund 40 Musiker und Musikerinnen der Pfalzphilharmonie Kaiserslautern sind im Februar 2023 Mitglied bei dem bundesweiten Verein „Orchester des Wandels“ geworden. Dieser gemeinnützige Verein, der im Jahr 2020 gegründet wurde, hat zum Ziel, den Klimaschutz in den Kulturauftrag aufzunehmen. Er soll dazu beitragen, den ökologischen Fußabdruck von Musikern und Orchestern zu verbessern, Klimaprojekte in der Region sowie im Ausland zu unterstützen sowie zu netzwerken und untereinander Ideen auszutauschen.

Musik bereichert Gespräche

Die OdW-Musikerinnen und -Musiker der Pfalzphilharmonie wollen auch am Pfalztheater und in der Region für Klimaschutz und Klimabewusstsein aktiv werden. In kreativen Konzertformaten nutzen sie dabei die emotionale Kraft der Musik, um Menschen zu erreichen und zu inspirieren. Die Pfalzphilharmonie ist mit diesem Ansatz nicht allein: 40 deutsche Berufsorchester sind inzwischen OdW-Mitglied.

Dieses Mal soll im „Talk unter Freunden“ nicht nur geredet werden. Drei Stücke der Komponistinnen Elena Kats-Chernin und Ceile Chaminade sollen das Gespräch bereichern. Dargeboten werden sie von Musikerinnen der Pfalzphilharmonie.