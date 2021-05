Wer in nächster Zeit telefonisch einen Termin für seine Corona-Impfung vereinbaren möchte, könnte mit seinem Gespräch durchaus am Stiftsplatz landen: Das Westpfälzer Unternehmen Sympatel Telemarketing GmbH wurde vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium mit der landesweiten Vergabe von Impfterminen beauftragt. Bevor es Mitte Februar richtig losgeht, werden die Mitarbeiter am Standort Kaiserslautern systematisch für die neue Aufgabe geschult.

„Wir haben in den vergangenen Tagen eigens zehn zusätzliche Mitarbeiter für den Auftrag der Landesregierung eingestellt“, berichtet Veska Sikanowska, Standort-Leiterin von Sympatel in Kaiserslautern. Ziemlich entspannt schaut die 52-Jährige auf den Start der Impfkampagne, der für Mitte Februar geplant ist: „Die Koordinierung und Vergabe von solchen Terminen ist für uns eigentlich keine besondere Herausforderung“, erläutert die langjährige Führungskraft des Callcenters. „Schließlich haben diese Kunden ja vorher einen Brief mit der Einladung zur Impfung erhalten und sind informiert, was auf sie zukommt.“

Auf ältere Anrufer gut vorbereitet

Gleichwohl rechnet Sikanowska damit, dass der Corona-Auftrag sich in einigen Details vom normalen Arbeitsalltag ihrer sogenannten Callcenter-Agents unterscheidet. „Wir rechnen damit, dass sich zunächst vor allem ältere Menschen bei uns melden“, erläutert die Praktikerin, die demnächst ihr 25-jähriges Arbeitsjubiläum in der Kaiserslauterer Sympatel-Niederlassung feiern kann. „Denn auf der einen Seite werden die Impftermine ja nach dem Alter vergeben, außerdem greifen gerade Senioren lieber zum Telefon, als sich über das Internet anzumelden.“

Deshalb werden die betreffenden Mitarbeiter auf eine Gesprächsführung vorbereitet, die speziell auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe eingehen soll. „Das beginnt damit, dass wir eher behutsam und geduldig auf die Anrufer eingehen“, erläutert Sikanowska. Schließlich habe man bereits mehr als einmal in den Medien davon gehört, dass gerade ältere Menschen stundenlang vergebens in den Warteschleifen für einen Impftermin verbracht hätten: „Das dürfte bei unseren technischen und personellen Kapazitäten kaum vorkommen“, sagt die Standort-Leiterin selbstbewusst. Zur Not könnten auch die Mitarbeiter in den benachbarten Callcentern in Pirmasens und Saarbrücken einen Teil der Anrufe übernehmen.

Auftraggeber vom Energieversorger bis zum Versandhaus

Auch aus ihrer bisherigen Erfahrung ist Vesna Sikanowska überzeugt, sei die Sympatel-Belegschaft besonders gut auf die Corona-Herausforderung vorbereitet: „Wir sind hier ein so genannter Inbound-Standort“, erklärt die Fachfrau. „Unsere Auftraggeber reichen

vom Versandhaus bis zum Energieversorger. Bei uns rufen die Kunden an, zum Beispiel wenn sie eine Bestellung aus einem Katalog aufgeben wollen oder eine Reklamation haben. Für unsere Mitarbeiter ist also die Beratung das tägliche Geschäft. Und sie wissen, dass jeder Mensch so seine Eigenheiten am Telefon hat.“

In Kaiserslautern sind es zur Zeit rund 85 – aktuell meist weibliche – Callcenter-Agents, die sich während der Geschäftszeit von 8 bis 20 Uhr abends die Arbeitsplätze in der weitläufigen Büroetage teilen. Und sie tun das in den verschiedensten Schichtmodellen: „Morgens kommen meist die Hausfrauen, weil die Kinder in der Schule oder in der Kita sind“, berichtet die Standort-Chefin, „nachmittags und abends kommen dann die Studenten, die sich in ihrer Freizeit was dazuverdienen wollen.“ Diese Gewohnheiten seien allerdings durch die Corona-Krise ziemlich durcheinander gekommen: „Vielen Frauen fehlt plötzlich die Kinder-Betreuung, Studenten haben plötzlich nur noch Online-Kurse. Deshalb könnten wir im Moment ein paar zusätzliche Mitarbeiter gut gebrauchen.“

Arbeitsbedingungen im Callcenter haben sich verändert

Denn „auch die Arbeitsbedingungen im Callcenter selbst haben sich durch die zahlreichen Corona-Verordnungen verändert“, erklärt Dennis Göller, zuständiger Projektleiter für den Arbeitsschutz an allen Sympatel-Standorten. Das gelte zum einen für den Abstand zwischen den einzelnen Arbeitsplätzen: „Hier in Kaiserslautern haben wir glücklicherweise so viel Platz, dass dies gewährleistet ist.“ Hinzu komme die ständige Desinfektion von allen gemeinsam genutzten Flächen, „bis hin zur letzten Türklinke“. Nur eine Schutzmaßnahme, so Göller, sei leider in einem Callcenter unmöglich: „Telefonieren mit Schutzmaske geht einfach nicht. Erstens leidet die Verständlichkeit, zweitens bekommen Sie nach einer halben Stunde keine Luft mehr.“ Da helfe nur, regelmäßig die gesamte Etage zu lüften – „auch wenn es mal ein bisschen frisch wird.“