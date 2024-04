Einen „Star Wars“-Nachmittag gibt es im Capitol Lichtspiel-Theater Limburgerhof an diesem Samstag. Dies geht aus einer Mitteilung der Kinobetreiber Susanne Deickert und Dieter Janneck hervor. An dem Nachmittag wird der Film „Star Wars Episode I“ gezeigt, „Die dunkle Bedrohung“. Vor 25 Jahren ist der Film erschienen.

Die Kinobetreiber haben das Datum ihres „Star Wars“-Nachmittags nicht zufällig gewählt. Der 4. Mai gilt als „Star Wars“-Tag, da im Englischen „May, the fourth“ ähnlich klingt, wie der fromme Wunsch der Jedi-Ritter: „May the force be with you“, deutsch: „Möge die Kraft mit dir sein“. Es ist nicht die einzige Blüte, die „Krieg der Sterne“-Fans im Laufe der Jahrzehnte hervorgebracht haben.

Wie einst alles begann ...

Die Erfolgsgeschichte der Filmreihe begann tatsächlich vor 47 Jahren. Schöpfer des Weltraummärchens war George Lucas, der 2012 seine Firma Lucasfilm und die Rechte an Star Wars an die Walt Disney Company verkaufte. Mittlerweile ist ein regelrechtes „Star Wars“-Universum entstanden.

Wie alles begann, erfahren die Zuschauer in „Die dunkle Bedrohung“, produktionstechnisch der vierte Film der Reihe. Der Film sei insbesondere für jüngere Menschen (Altersfreigabe zwölf Jahre) eine „prima Gelegenheit“, von Anfang an mit dabei zu sein, wenn es für Prinzessin Amidala und die Jedi-Ritter darum geht, die Machenschaften eines intriganten Handelsimperiums um den friedlichen Planeten Naboo zu durchkreuzen, so die Kinobetreiber.

Noch Fragen?

Vorstellung am Samstag, 4. Mai, 16 Uhr. Es wird kein Überlängenzuschlag erhoben. Kinobesucher in Verkleidung zahlen ermäßigten Eintritt und nehmen an einer Verlosung für Freikarten teil. Reservierungen sind online unter www.capitol-limburgerhof.com möglich.