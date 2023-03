Der SV Steinwenden erkämpfte sich nach einer starken Leistung in der Verbandsligapartie beim FC Basara Mainz mit dem 2:2 einen wichtigen Auswärtspunkt. Obwohl das Team zweimal eine Führung verspielte und Torhüter Romperto Bana vom Platz flog, war der Trainer mit dem Spiel zufrieden.

Eigentlich ist es ärgerlich, wenn man zweimal in Führung geht, aber am Ende nicht gewinnt. Nach einem schwachen Auftritt im Derby beim TuS Hohenecken und dürftigem Jahresstart war SVS-Trainer Daniel Meisenheimer am Sonntag dennoch zufrieden. „Wir haben die richtige Reaktion nach dem Hohenecken-Spiel gezeigt. Mit der Leistung auf dem Platz bin ich sehr zufrieden. Es war ein offenes Spiel, bei dem am Ende beide Teams hätten gewinnen können. Das Unentschieden ging absolut in Ordnung“, sagte er.

Steinwenden war von Anfang an am Drücker, vergab aber zunächst Chancen. In der 17. Minute hielt Edmond Imeraj dann seinen Fuß in einen Schuss und lenkte den Ball zur 1:0-Führung für den SVS ins Netz. Die quirligen Gastgeber waren vor allem über Konter gefährlich. Einer davon führte in der 33. Minute zum 1:1-Ausgleich durch Daisuke Fukuhara. Nach der Pause entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. In der 54. Minute leitete David Höft eine Flanke auf André Forsch weiter, der aus kurzer Distanz zum 2:1 für den SVS traf. Doch die Gastgeber blieben ihrem Stil treu und trafen erneut nach einem Konter. In der 62. Minute schloss Joscha Raffael Marzi einen Angriff zum 2:2 ab.

Einsatz für den Ex-Profi Fromlowitz

Steinwendens Torhüter Romperto Bana opferte sich schließlich für seine Mannschaft und rette auf Kosten einer Roten Karte den Sieg (85.). Er blockte außerhalb des Strafraums einen Heber der Gastgeber mit der Hand ab. Der Ball wäre ins Tor gegangen. „Mir ist ein Ball versprungen. Romperto hat sich intuitiv dazu entschlossen, das Tor zu verhindern. Er konnte in der Situation nicht mehr anders klären“, nahm Spielertrainer Daniel Meisenheimer die Schuld für die Szene auf sich.

So kam Ex-Profitorhüter Florian Fromlowitz, Spielertrainer beim SVS, zu einem unverhofften Einsatz. Die Mainzer entwickelten in den letzten Spielminuten Druck und hatten in Überzahl ein Übergewicht an Chancen. Doch Fromlowitz ließ sich nicht überwinden. „Auf die Leistung können wir absolut aufbauen und auch den wichtigen Punkt nehmen wir gerne mit“, sagte Meisenheimer.