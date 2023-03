Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An dieses Kerwespiel wird man sich wohl noch lange erinnern. Der SV Rodenbach wurde am Ende seiner Favoritenrolle gegen den VfR Kaiserslautern gerecht und gewann die Landesligapartie mit 3:1 (1:1). Doch bis man den Sieg feiern durfte, dauerte es. Eine Regenpause hatte zu einer „Verlängerung“ in der ersten Halbzeit geführt, in der mit Jonathan Toco einer der besten Spieler des Heimteams fehlte.

Dunkle Wolken zogen über das Spielfeld, als die Partie am späten Samstagnachmittag vor rund 300 Zuschauern begann. Erwartungsgemäß übernahmen die Rodenbacher die Initiative.