Der SV Otterberg feiert bei den Ü40-Senioren durch einen 4:2-Finalerfolg nach Elfmeterschießen gegen den VfR Kaiserslautern den Pokalsieg.

Maßgeblichen Anteil am Pokalerfolg der Otterberger hatte am Samstag in Mehlingen SVO-Keeper Matthias Thines mit drei gehaltenen Elfmetern. Es war ein spannendes, intensives Endspiel mit zwei Teams auf Augenhöhe. Daniel Bruch brachte die Otterberger nach einer halben Stunde in Führung. Kurz nach der Pause gelang Daniel Specht der Ausgleich. In der Folge tauche der VfR aber nur noch selten gefährlich vor dem gegnerischen Gehäuse auf. Im Elfmeterschießen zeigten die Erbsenberger dann Nerven.

Info

Am Samstag, 13. Mai, finden die Pokalendspiele der Ü32 und Ü50 in Enkenbach statt. Um 15.30 Uhr treffen die SG Hochspeyer/Waldleiningen und der TuS Göllheim aufeinander (Ü32), im Anschluss gegen 17.45 Uhr steigt das Ü50-Finale zwischen der SG Siegelbach/Erfenbach und der SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil.