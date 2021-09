Die Jugend des SV Katzweiler erhält am 11. September im Rahmen der Verleihung des 15. Pfalzpreises „Jugend & Sport“ im Holiday Park Haßloch den mit 500 Euro dotierten AOK-Gesundheitspreis „Sportjugend Pfalz“. Mit diesem Preis belohnt die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland in Kooperation mit der Sportjugend Pfalz die engagierte Jugendarbeit der Sportvereine.

Der Nachwuchs des SV Katzweiler gestaltet sein Programm nicht nur mit rein sportlichen Elementen, sondern pflegt eine intensive Gemeinschaft durch gruppenübergreifende Zusatzangebote. Von den fast 800 Mitgliedern des SV Katzweiler sind knapp 270 Kinder und Jugendliche im Alter bis 18 Jahre. Der Fokus im Nachwuchsbereich liegt auf den Sportarten Turnen und Fußball.

Die Turnabteilung erfährt den größten Zuspruch und deckt mit dem Mutter-Kind-Turnen, Tanzgruppen und unterschiedlichen Wettkampfmannschaften nahezu alle Bereiche ab, die den Sport so attraktiv machen. Darüber hinaus gibt es sechs Fußballmannschaften, die in den unterschiedlichen Nachwuchsklassen am Spielbetrieb teilnehmen. „Dieses Angebot erfordert natürlich zahlreiche Helferinnen und Helfer“, sagt Claudia Bußer, die Geschäftsführerin des Vereins, und verweist nicht ohne Stolz auf die vielen Aus- und Fortbildungen, die der Verein seinen Übungsleitern anbietet.

Neue Wege

Im Bereich der Tanzgruppen geht der Verein neue Wege. Viele Kinder und Jugendliche treffen sich zu außersportlichen Aktivitäten oder bereiten Kinderfasching, Sportabzeichentage, Freizeit- und Trainingslager gemeinsam vor, was die Gemeinschaft und das Miteinander im Verein fördere.

Besonders gefallen hat der Jury um Alexandra Pointner und Volker Brendel von der AOK, dass sich die Jugendlichen durch die stetig wiederkehrenden Erste-Hilfe-Kurse schon frühzeitig mit Themen wie Gesundheit und Verletzungsprophylaxe befassen.

Für seine Jugendarbeit erhält der SV Katzweiler den mit 500 Euro dotierten AOK-Gesundheitspreis „Sportjugend Pfalz“. Die Verleihung findet am Samstag, 11. September, um 11 Uhr im Holiday Park in Haßloch statt.