Die Oberligarunde der Bogenschützen ist am Wochenende in Waldsee zu Ende gegangen. Ziel erreicht, heißt es beim Tabellenersten, dem SV Bruchmühlbach. Heißt es aber auch beim Viertplatzierten SV Schopp. Die einen wollten ganz oben stehen, die anderen legten sich ins Zeug, um in der Liga zu bleiben. Passt also, wenn da nur nicht die Sache mit dem Nichtaufstieg wäre ...

Spieltag für Spieltag hatten sich die Pfeile des SV Bruchmühlbach bislang punktesammelnd in die Zielscheibe gesenkt. So konnten sie mit satten sieben Matchpunkten Vorsprung auf den Verfolger aus Hatzenbühl in Waldsee auflaufen. Entspannte Gesichter bei Michael Bader, Guido Kurz, Jan Loibnegger, Freddy Barthelemy und Michael Zahm waren zu sehen. Kein Wunder, zwei Matchgewinne sollten am letzten Tag reichen, um oben auf dem Tabellengipfel zu bleiben. Aber die Siegpunkte, die mussten erst einmal her.

Der Start verlief nach Maß. Mit einem schnellen 6:0 wurde der ESV Landau besiegt. Der Dämpfer folgte auf dem Fuße. Mommenheim war stark, zu stark, und brachte den Bruchmühlbachern mit 7:1 eine Niederlage bei. Sie ließen sich nicht aus dem Konzept bringen, schüttelten sich und waren gegen Ramsen wieder zurück in der Erfolgsspur. Der zweite Sieg des Tages er fiel, und nun war dem SV Bruchmühlbach die Tabellenspitze nicht mehr zu nehmen. Zwar ging das vierte Match gegen Hatzenbühl deutlich, sogar ziemlich deutlich verloren, aber es war nur das Match, nicht die Gesamtführung, die war inzwischen in Zement gegossen.

Bruchmühlbach gegen Schopp

Im letzten noch fehlenden Kampf dieser Oberligarunde stand der SV Bruchmühlbach mit dem SV Schopp an der Schießlinie. Die Bruchmühlbacher wollten mit einem Sieg die Tabellenspitze feiern. Die Schopper hatten bis dahin in Waldsee nur die Matchpunkte gegen Ramsen erringen können. Letzte Punkte gegen Bruchmühlbach, die hätten sie schon gerne noch mitgenommen. Daraus wurde nichts, Bruchmühlbach hatte was dagegen. Mit beeindruckenden 57-56-56 Ringen nahm Bruchmühlbach den Schoppern (47-49-51) die Matchpunkte ab. Ein starker Abschluss und ein verdienter erster Tabellenplatz für den SV Bruchmühlbach.

Die Frauen und Männer im Schopper Team um Ottmar Krehbiel, sie waren am Ende dennoch zufrieden mit dem sicheren Tabellenplatz vier. Die Bruchmühlbacher werden sich in der nächsten Saison wieder mit dem SV Schopp auseinandersetzen. Die sind zwar Tabellenerster und wären normalerweise in die Relegation um den Aufstieg in die Bundesliga gezogen. Daraus wird aber nichts. Von oben kommt keiner runter, folglich kann auch keiner rauf. Das Virus ist schuld.

Training für die Sommersaison

„Die Bundesligen Nord konnten nur einen Wettkampf austragen. Es existiert somit keine gültige Tabelle für Auf- und Abstiege. Der DSB hatte daraufhin entschieden, dass es in Folge auch für die Ligen im Süden keine Auf- und Abstiege geben wird“, erläutert Michael Zahm, was dahinter steckt. Extrem schade, aber die Mannschaft greift sicher auch das nächste Mal wieder an. Derzeit geht es jetzt erst mal in die

Vorbereitung für die Sommersaison. Ist für alle eine Umstellung. Draußen fliegen die Pfeile auf die 70 Meter Distanz, das kostet Kraft, Kondition und erfordert eine Zielsicherheit, die ohne viel Training kaum erreichbar ist.

Tabelle

1.

SV Bruchmühlbach 2.

SSV Hatzenbühl 3.

SC Mommenheim 4.

SV Schopp 5.

SV Ramsen 6.

ESV Landau