Die Pfalzwerke Netz AG führt am Donnerstag, 14. April, in Gerhardsbrunn in der Zeit von 10 bis 12 Uhr Wartungsarbeiten am Stromversorgungsnetz durch. Während der Arbeiten findet keine Belieferung mit elektrischer Energie statt, teilen die Pfalzwerke mit. Eine Einspeisung aus Eigenerzeugungsanlagen ist in dieser Zeit auch nicht möglich. Für Rückfragen steht die Servicekoordination unter Telefon 0621 5852560 zur Verfügung.