Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wo der geplante Chemie-Neubau idealerweise gebaut werden soll, steht fest. Am Dienstag wurde das Standort-Gutachten dem zuständigen Arbeitskreis vorgestellt. Über das genaue Ergebnis hüllen sich die Mitglieder allerdings in Schweigen. Das soll erst im Stadtrat am 6. September bekannt gegeben werden.

Die RHEINPFALZ sprach mit einigen Teilnehmern der Arbeitskreis-Sitzung vom Dienstag; alle wollten das Ergebnis der Sitzung nicht vorher in der Zeitung lesen. Grünen-Stadtrat Tobias Wiesemann etwa