Mit einer szenischen Lesung begann die zweite Ausgabe des Kaiserslauterer Literaturfestivals am Montagabend in der Fruchthalle. Fünf Schauspieler des Pfalztheaters ließen Melvilles skurrile Geschichte vom Schreiber Bartleby plastisch werden. Zuvor hatte Kulturamtsleiter und Initiator Christoph Dammann den Startschuss zu dem Veranstaltungsreigen gegeben, der bis 14. September an sechs verschiedenen Orten läuft.

Mit Melvilles Erzählung, dem ersten Text nach seinem berühmten Werk „Moby Dick“, stand zur Eröffnung klassische Weltliteratur auf dem Programm. Die szenische Lesung, in der Rainer Furch den Anwalt und Ich-Erzähler gab und Robert Flanze den Bartleby, ließ das Schicksal des unglücklichen Schreibers mit Händen greifen. Erschütternd, wie Bartlebys Arbeitsverweigerung letztendlich in Lebensverweigerung und den Tod mündet.

Später am ersten Festivaltag stand in der Buchhandlung Thalia mit der Lesung Christian Barons ein nicht minder ergreifender autobiografischer Text auf dem Programm. Der Kaiserslauterer schildert dabei seine krasse Kindheit mit einem prügelnden Vater und einer depressiven Mutter. Mit Spannung erwartet werden in den nächsten Tagen neben vielen anderen die prominenten Auftritte von Christian Brückner am Donnerstag, 9. September (Restkarten), von Klaus Maria Brandauer am Freitag, 10. September (ausverkauft), von Elke Heidenreich am Samstag, 11. September (Restkarten) sowie von Suzanne von Borsody am Sonntag, 12. September (Restkarten), alle in der Fruchthalle. Der Vorverkauf läuft bei den beteiligten Institutionen.