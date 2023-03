Vom 3. bis 23. Mai findet in Kaiserslautern bereits zum 15. Mal die Aktion Stadtradeln statt. Drei Wochen lang soll dann für den Klimaschutz und die Förderung des Radverkehrs wieder kräftig in die Pedale getreten werden. Schirmherr und Beigeordneter Peter Kiefer hofft erneut auf eine große Teilnehmerzahl. „Seit 15 Jahren nimmt die Begeisterung an dem bundesweiten Wettbewerb stetig zu. Und wir als Stadt haben einiges dazu beigetragen, das Radfahren in Kaiserslautern zu fördern“, unterstreicht er. „Die Aktion dient dazu, weiter den Fokus auf die Bedeutung des Radverkehrs in Städten zu richten. Deshalb freue ich mich wieder über drei Wochen gemeinsames Radfahren.

Während der Aktion werden kostenlose Fahrradtouren angeboten, die der allgemeine deutsche Radfahrclub (ADFC), der Radfahrverein Mehlingen sowie die Allianz christlicher Kirchen/evangelische Allianz anbieten werden. Ziel ist es, wann immer es möglich ist, auf das Auto zu verzichten und während der Arbeits- oder Freizeit das Fahrrad zu nutzen. Dazu kann man sich einem Team anschließen oder selbst ein Team mit der Familie, den Freunden oder den Kollegen bilden. Mithilfe der Stadtradeln-App lassen sich die gefahrenen Strecken ermitteln. Auf mögliche Mängel entlang der Strecke kann mithilfe der App problemlos hingewiesen werden.

Startschuss ist am 3. Mai um 17.30 Uhr auf dem Rathausvorplatz. Informationen rund um die Aktion, die Teilnahme und die Anmeldung sind unter https://www.stadtradeln.de/kaiserslautern zu finden. Im Vorjahr hatten 1389 Radelnde in 94 Teams zusammen 278.069 Kilometer zurückgelegt.