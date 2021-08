Die SPD-Fraktion im Stadtrat hat noch keinen neuen Vorsitzenden. Nachdem Andreas Rahm – er war fast 15 Jahre Vorsitzender der Stadtratsfraktion – angekündigt hatte, nicht erneut zu kandidieren, sollte bei den turnusgemäßen Vorstandswahlen am Montagabend ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gewählt werden. Dazu kam es aber nicht, wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der stellvertretenden Vorsitzenden, Harald Brandstädter und Janina Eispert, hervorgeht.

Fraktion will Anforderungsprofil erstellen

„Da Andreas Rahm riesige Fußstapfen hinterlässt, haben sich die Fraktionsmitglieder am Montag dafür ausgesprochen, vor der Wahl eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin ohne Zeitdruck ein Anforderungsprofil zu erstellen“, heißt es in der Mitteilung. Man habe Rahm „nochmals für seine hervorragende Arbeit für die SPD-Stadtratsfraktion und die Stadt Kaiserslautern gedankt“, teilten Eispert und Brandstädter mit, die gemeinsam mit den übrigen Fraktionsmitgliedern die Aufgaben Rahms übernehmen, bis die Nachfolge geregelt ist. Der 54-jährige Landtagsabgeordnete bleibt zwar Fraktionsmitglied, hat sein Amt gegenüber der Stadtverwaltung aber per 31. August niedergelegt, wie er auf Nachfrage bestätigte. Als Grund für seinen Rücktritt hatte Rahm die Arbeitsbelastung als Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr im Landtag genannt.

Noch keine Personaldebatte geführt

Das Anforderungsprofil für die Nachfolgerin oder den Nachfolger wolle man gemeinsam mit der Fraktion erarbeiten, sagte Eispert gegenüber der RHEINPFALZ. Einen Zeitplan dafür gebe es noch nicht, über mögliche Kandidaten sei am Montagabend nicht diskutiert worden. „Wir sind nicht in eine Personaldebatte eingestiegen“, berichtete Eispert von der Sitzung.