Der aus der Ukraine stammende Pianist Dmytro Choni, dritter Preisträger der van Cliburn International Piano Competition 2022, tritt am Sonntag, 7. Mai, um 18 Uhr mit einem Solo-Recital in der Stadthalle an der Orangerie in Kirchheimbolanden auf.

Dmytro Choni spielt im ersten Teil des Recitals Werke von Sergei Prokofiev, Claude Debussy und Alexander Skrjabin. Nach der Pause widmet er sich den Stücken „Fanfare Toccata“ von Stephen Hough (eigens für die Competition 2022 komponiert), stellt mit Lowell Liebermann einen namhaften amerikanischen Komponisten vor und verbindet beide mit Valentin Silvestrov, dem bedeutenden lebenden ukrainischen Komponisten, den Putins Angriffskrieg zur Übersiedlung ins Ausland gezwungen hat.

International bekannter Pianist

Dmytro Choni pendelt für seine Konzerte zwischen den USA und Europa hin und her. Der 1993 in Kiew geborene Pianist ist Gewinner zahlreicher internationaler Klavierwettbewerbe und tritt regelmäßig mit namhaften Orchestern auf.

Tickets sind online über www.rheinpfalz.de/ticket und an der Abendkasse erhältlich. RHEINPFALZ-Card-Inhaber erhalten zwei Euro Ermäßigung in allen Rheinpfalz-Geschäftsstellen und teilnehmenden Servicepunkten.