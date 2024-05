„Spürst du ein Herz, das Feuer fängt, verschwende dich für den Moment“, singt er von ganzem Herzen in die Welt hinaus – mit einer Inbrunst, die berührt. Es gibt nur wenige Liedermacher, die so intensiv und gleichzeitig so zurückgenommen performen.

Sehnsucht und innere Zerrissenheit

Bereits im jungen Alter prägten Sehnsucht und innere Zerrissenheit Max Prosas Poesie. Doch der Berliner erkannte schnell, dass er seinen Gefühlen am besten zusammen mit Musik freien Lauf lassen kann. Ob sich daraus aber eine Laufbahn als Singer-Songwriter entwickeln könnte, war anfangs unklar: „Ich war eine Zeit lang in mir drin ein bisschen verloren“, erzählte Prosa einmal einem Online-Musikmagazin. Zuerst experimentierte der 1990 Geborene mit einem Studium der Philosophie, begann dann zu reisen und versuchte sich als Straßenmusiker, bis er 2011 Clueso traf und mit ihm auf Tour gehen konnte – das war ein Wendepunkt in Prosas Karriere.

Perfekt eingespieltes Duo

„Am Anfang war das Wort, das ist bekannt. Doch nur die Musik macht es vollkommen.“ – Dieser Gedanke setzte sich wie ein roter Faden fort und führte Max Prosa 2012 erstmals mit dem Pianisten Sascha Stiehler zusammen. Damals waren beide Künstler noch am Anfang ihrer Karriere. Seitdem ist eine Vielzahl gemeinsamer Songs entstanden und eine einzigartige musikalische Verbindung gewachsen.

Mit „Dein Haus“ auf Tour

„Dein Haus“, am 26. April erschienen, ist das erste gemeinsame Album von Prosa und Stiehler, mit dem sie jetzt touren, auch in unserer Region. Sie bieten darauf viel Nahrung für die Seele, 23 Songs, die immer von Gefühlen und oft von Ängsten handeln, vom Leben mit all seinen Krisen. Für den Autor und Lyriker Prosa, der gerne mit dem jungen Bob Dylan verglichen wird, sind „Luft und Liebe, Lyrik und Musik nicht nur nette Flausen sondern existenziell“. Beim Schreiben, erzählt der Liedermacher, sei ihm oft noch nicht klar, ob ein Gedicht oder ein Song daraus werde.

Musikalische Vielfalt

Mal ruhig, mal folkig, teilweise tanzbar – auf jeden Fall ist das Musik, die bewegt. Zahlreiche Größen der deutschen Musik- und Kulturszene wirkten an diesem Album mit: Hannah Herzsprung, Egon Werler, Alin Coen, Carlotta Pahl, das Kaiser Quartett, Maria de Val, Liv Solveig und Kristina Koropecki. Dadurch entstand eine Klangwelt von musikalischer Vielfalt.

Max Prosa & Sascha Stiehler: »Dein Haus« – Mi 15.5., 20 Uhr, Karlsruhe, Tollhaus; Sa 18.5., 20 Uhr, Kaiserslautern, Kulturzentrum Kammgarn, Cotton Club; Tickets: www.reservix.de