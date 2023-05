Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Grünen sind im Stadtrat am Montag mit ihrem Vorhaben gescheitert, in Zukunft Photovoltaikanlagen in Neubaugebieten vorzuschreiben.

„Die Energiewende hat an Fahrt verloren. Wir liegen deutlich hinter unseren selbst gesteckten Klimazielen“, hatte Grünen-Fraktionssprecherin Lea Siegfried ausgeführt. Dabei sei der Umstieg