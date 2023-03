Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einer Plakette im Pflaster vor der mächtigen Bronzeskulptur vor Peek & Cloppenburg in der Kerststraße hat der Verein für Baukultur und Stadtgestaltung am Dienstagnachmittag dafür gesorgt, dass Namen und Schöpfer einer seit fast 50 Jahren im Stadtzentrum platzierten Skulptur jetzt der Öffentlichkeit bekannt sind.

Ein nackter Mann mit einer so mächtigen Last auf den Schultern, dass sein Haupt dazwischen nur mit Mühe zu erkennen ist: Jeder, der in der Innenstadt unterwegs ist, ist bestimmt