Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 1. April öffnet die Gartenschau wieder – mit einem neuen Element auf der Skaterbahn. Nachdem in der Saison 2021 bereits ein Beton-Element ergänzt wurde, konnten in der vergangenen Woche die Arbeiten an einer Rail fertiggestellt werden.

„Der Beton muss nun noch aushärten, dann kann das Element pünktlich zum 1. April eingeweiht werden“, berichtet Christine Schweigert, Parkleiterin der Gartenschau. Welche Elemente