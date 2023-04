Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern sind am Wochenende mit zwei Spielen in die Oberligasaison gestartet. In der ersten Partie lief es gut für sie. Mit 1:0 (0:0) setzten sie sich beim HTC Neunkirchen durch. Im zweiten Spiel kassierten sie dann aber beim Dürkheimer HC II eine unglückliche 1:2 (1:2)-Niederlage.

„In der Schlussphase hatten wir einige hundertprozentige Torchancen, die wir aber nicht genutzt haben“, haderte der TSG-Coach Jochen Metz mit der Chancenverwertung seines Teams gegen den DHC