Fünf Bands und ein Schulchor brachten am vergangenen Freitag etwa 350 Menschen in der Sporthalle des Gymnasiums am Rittersberg zum Mitfeiern und -tanzen. Dort fand zum siebten Mal die Rittersberger Bandnight statt. Es gab Musik von Coldplay bis Foo Fighters.

Den Beginn machte der Schulchor Chorlorado, begleitet von der Lehrerband Knight Club. Weiter ging es mit der Band The Rocking Knights, die mit Songs wie Viva la Vida von Coldplay begeistern konnte. Darauf folgten Tacet, die fast nur mit Blasinstrumenten spielten und aus ehemaligen Schülern des Rittersberg-Gymnasiums besteht. Die Gastband des Albert-Schweitzer-Gymnasiums (ASG) Catch it brachte die Menge dank Sängerin Carmen Harrer mit Songs wie Corazon Espinado zum Mittanzen. Den Abschluss machte die Gruppe Time out mit My Hero von den Foo Fighters.

Die diesjährige Bandnight fand in Kooperation mit dem ASG statt. Die Zusammenarbeit kam durch die Freundschaft einzelner Schüler beider Gymnasien zustande. Beide Schulen kümmerten sich am Freitagabend um Technik und Catering. Matthias Kurz, Verantwortlicher für die Bandnight, bezeichnete die Kooperation zwischen den Schulen als unproblematisch.

Während des Konzertes wurden Snacks und Getränke angeboten. Aus den Einnahmen sollen weitere Bandnights, der Abi-Ball und die Abschlussfeier finanziert werden.