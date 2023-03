Der Kaiserslauterer Seniorenbeirat fordert ein vergünstigtes 49-Euro-Ticket für Rentner. Mit diesem Anliegen haben sich die Seniorenvertreter an die Landtagsfraktionen in Mainz gewandt. Mit dem Ticket, das ab 1. Mai als Nachfolgeangebot für das Neun-Euro-Ticket kommen soll, kann jeweils eine Person für 49 Euro monatlich deutschlandweit den Öffentlichen Personennahverkehr nutzen. Bei der Bahn gilt das Ticket für Fahrten mit Regionalzügen, nicht aber für IC- oder ICE-Verbindungen. „Viele Länder überlegen, ob sie ein Sozialticket auflegen, weil eines ist sicher: Diesen monatlichen Aufwand kann nicht jede Personengruppe aufbringen“, heißt es in dem Schreiben des Seniorenbeirates an die Landtagsfraktionen.

Damit zielen die Seniorenvertreter auf die Rentner ab. Es könne nicht sein, dass viele Rentner, obwohl sie 45 Jahre gearbeitet haben, ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten könnten. Durchschnittlich hätten Rentner in Rheinland-Pfalz 1100 Euro pro Monat zur Verfügung, so der Seniorenbeirat. Für diese sei ein Ticket für 49 Euro monatlich unerschwinglich. Deshalb fordern die Kaiserslauterer Seniorenvertreter, dass allen Rentenempfängern, die im Monat weniger als 1200 Euro erhalten, ein vergünstigtes Ticket angeboten wird.

Da viele Senioren keinen Zugang zum Internet hätten, solle zudem gewährleistet werden, dass dieses Ticket nicht nur online erworben werden könne, fordert der Beirat. Geplant ist derzeit, dass das Ticket vor allem digital auf dem Handy oder als Chipkarte verfügbar sein soll, übergangsweise soll es auch eine Papierbestätigung mit QR-Code geben.