Bekannte musikalische Weisen spielen und dabei in den strahlenden Gesichtern der Senioren erkennen, wie dort Erinnerungen aufkommen: Für Heidi Edinger, Gründerin der Amateurmusiker „Die mutige Spätlese“, ist es jedes Mal selbst ein glücklicher Augenblick. Rolf Merz, mit 87 Jahren der Älteste der 2006 im Seniorenhaus der Arbeiterwohlfahrt (AWO) gegründeten Gruppe, ist mit seinem Kontrabass ebenfalls mit vollem Herzen dabei.

Was Heidi Edinger als Betreuerin bei der AWO als einen Chor von Heimbewohnern seinerzeit gegründet hatte, hat sich mit den Jahren zu einer Gruppe aus zehn Musikern gewandelt, die sich einen Namen in der Region gemacht haben. Damit sie – was sie sich immer gewünscht haben – auch anderen älteren Menschen Freude bereiten können, kamen sie Anfragen immer gerne nach. Corona hatte ihre Auftritte drastisch reduziert. Ein, zwei Mal im Freien zu musizieren, mehr sei nicht drin gewesen, berichtet die engagierte Gründerin, die selbst mit Gitarre und Ukulele dabei ist.

Regelmäßiges Musizieren

Mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) hat Heidi Edinger inzwischen den Arbeitgeber gewechselt. Bei der AWO treten die Musikanten weiterhin jeden Dienstag auf. Zusätzlich musizieren sie regelmäßig alle zwei Wochen in den Räumen der ASB-Tagespflege im Pfeifertälchen. „Und zwar drinnen“, freut sich Rolf Merz. Damit riskierten sie nicht mehr, dass Anwohner sich zur Mittagszeit durch ihre Musik gestört fühlten.

Für die Tagespflege mit ihren täglich wechselnden Gästen haben die Musiker entschieden, ihre Auftritte nicht immer am gleichen Tag, sondern von Montag bis Freitag an wechselnden Wochentagen anzubieten. Ihre Einladung kommt an. Ob „Fliege mit mir in den Himmel hinein“, „Du hast mich tausendmal belogen“ oder „Heimat, deine Sterne…“: Es wird mitgesungen und sogar mitgetanzt.

Das Zusammenspiel der Gruppe klappt. Und als die Musiker sich tatsächlich einmal weigerten, das bekannte „House of the rising sun“ in englischer Sprache zu singen, hat Heidi Edinger den Text kurzerhand ins Deutsche übersetzt und schon hat’s funktioniert. Wenn Heidi Edinger und Rolf Merz im Namen der Gruppe ein Fazit ziehen, dann mit dem Satz: „Durch die Musik erreichen wir viele Menschen; ein Lächeln im Gesicht eines Bettlägerigen ist uns Applaus genug.“