Das Kaiserslauterer Unternehmen General Dynamics hat der Landesregierung angeboten, kostenlos ihre mobilen Hilfsbrücken im Hochwassergebiet an der Ahr aufzubauen. Das Hilfsangebot wurde aber bislang nicht angenommen.

Das Unternehmen mit 400 Mitarbeitern arbeitet derweil an einem Projekt, das bei künftigen Flutkatastrophen zum Einsatz kommen könnte. „Seit dem Jahr 2018 entwickeln wir mit Unterstützung des Bundeswirtschaftsministeriums Schwimmbrücken für den Zivilschutz“, sagte Geschäftsführer Christian Kauth. Feuerwehren, THW und Polizei seien mit im Boot, um die Anforderungen zu definieren. Der Prototyp, der gerade in den Werkstätten gefertigt wird, soll am 30. November in Hamburg bei einem Einsatz auf der Elbe der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

