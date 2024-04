Ein berauschter 22-Jähriger hat am Freitag gegen 8.10 Uhr an einer Kreuzung zwischen Frankweiler und Nußdorf einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, nahm der 22-Jährige einem BMW-Fahrer die Vorfahrt, worauf es zu einer Kollision kam. Die beiden Fahrer blieben dabei unverletzt. Der junge Mann hatte am Abend zuvor eine Party besucht und stand unter Alkoholeinfluss. Zudem zeigte ein Schnelltest auf der Wache, dass er unter dem Einfluss verschiedener Betäubungsmittel stand. Der Führerschein des 22-Jährigen wurde beschlagnahmt. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.