„KI4Paul“ heißt die neue Erweiterung, mit der der Schulungsdemonstrator Paul am Mittelstand-4.0-Kompetenzzentrum Kaiserslautern ausgestattet ist. Die Anlage zeigt kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), was in Sachen Digitalisierung möglich ist.

Der Name „Paul“ steht für „Produktion und Automatisierung erleben“, erklärt Larissa Theis vom Kompetenzzentrum. Gemeint ist damit eine Anlage aus mehreren miteinander