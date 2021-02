Erneut haben sich in Kaiserslautern Unbekannte an einem Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht – diesmal mit Erfolg. Die Täter brachen laut Polizei einen Zigarettenautomaten im Bahnheim auf. Die geschädigte Firma meldete am Donnerstagmorgen den beschädigten Automaten. Die unbekannten Täter brachen mit einem Hebelwerkzeug den Scheineinzug auf. Wie viel Bargeld sie erbeuteten, ist noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens am Automaten steht noch nicht fest. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631/369-2250 entgegen. In den vergangenen Wochen waren Zigarettenautomaten immer wieder das Ziel von Kriminellen. Ein Automat in Siegelbach erwies sich dabei als äußerst widerborstig.