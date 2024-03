Ein sozialer Wander- und Aktionstag führte Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a des Hohenstaufen-Gymnasiums am letzten Schultag vor den Osterferien mit ihren Lehrern Christiane und Udo Germann hinauf zum Humbergturm. Mit Greifzange, Schaufeln und Besen, die ihnen der Humbergturm-Verein bereitgestellt hatte, machten sie um das Kulturdenkmal und im Turm klar Schiff. Auf den beidseitigen Treppenaufgängen und den 130 Stufen hinauf zur Aussichtsplattform entfernten sie jede Menge Unrat, der sich angesammelt hatte. „Eine gute Tat für die Umwelt und die Allgemeinheit“, freute sich der Vorsitzende des Humbergturm-Vereins, Werner Lademann. „Zum bevorstehenden Osterfest erwartet Besucher jetzt ein frisch gefegter Aussichtsturm.“ Was Lademann besonders beeindruckt hat, war die spontane Bereitschaft aller Beteiligten, das Strahlen in den Gesichtern sowie der fast nicht zu bremsende Eifer der jungen Leute.