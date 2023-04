Der Wasserschaden im Pfalztheater Kaiserslautern beläuft sich nach ersten Schätzungen auf bis zu 2,4 Millionen Euro. Diese Zahl nannte Bezirkstags-Vorsitzender Theo Wieder (CDU) am Freitag im Kulturausschuss des Bezirksverbands Pfalz, in dessen Trägerschaft das Theater steht. Am 19. Dezember hatte die Brandlöschanlage ausgelöst und die Bühne des Pfalztheaters unter Wasser gesetzt. Eine Wiedereröffnung des Großen Hauses im September wird weiter angestrebt.

