Drei Straßen bekommen neue Namen

Der Stadtrat hat entschieden: Die Zeit von Hindenburg-, Hans-Stempel- und Kohl-Larsen-Straße ist abgelaufen. Damit könnte eine jahrelange Diskussion in Landau enden. Doch es deutet viel darauf hin, dass nach der Debatte vor der Debatte ist.

Missbrauch der blauen Zwerge

Die AfD wirbt in Hainfeld mit den Schlümpfen um die Gunst der Wähler. Eine Südpfälzerin sieht darin einen Markenmissbrauch. Der Lizenzgeber reagiert.

Solarpark könnte früher an Start gehen

Bis 2040 will das Trifelsland klimaneutral sein. Um das erreichen zu können, muss in Sachen Energiewende auf die Tube gedrückt werden. Der geplante Solarpark bei Völkersweiler ist ein Meilenstein. Was ist sonst noch geplant?

Bewässerung als Welterbe anerkannt

Rund 500 Jahre alt ist die traditionelle Wiesenbewässerung, wie sie auch auf den Wiesen entlang der Queich betrieben wird. Seitens der UNESCO, der Bildungs- und Kulturorganisation der Vereinten Nationen, erfuhr die Technik eine besondere Würdigung.

Freundschaft im Zeichen des Blaulichts

Dominik Walk gibt die Leitung der Feuerwehr an Thomas Kreiner ab. Die beiden verbindet eine lange Freundschaft, die in der Kindheit mit einer gemeinsamen Abneigung begann.