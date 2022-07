Die Kammgarn und die Menschenrechtsorganisation Amnesty International präsentieren am Sonntag, 17. Juli, 16 Uhr, ein Konzert mit der vietnamesischen Sängerin, Komponistin und Aktivistin Mai Khôi.

Khôis Kompositionen und ihr Gesang repräsentieren das Zusammenspiel von verschiedenen musikalischen Traditionen. Das Publikum überrascht sie mit experimentellen und zuweilen auch improvisierten Klängen. Mai Khôi hat mittlerweile acht Alben veröffentlicht. Ihre Bekanntheit in Vietnam – und auch international – nutzt sie für ihren Aktivismus für Menschenrechte.

Ihr erstes Lied machte die 1983 geborene Vietnamesin zum Popstar, ihr neuestes zum politischen Flüchtling. Mit ihrem Pop-Song „Vietnam“ gewann sie die Auszeichnung für den besten Song des Jahres sowie den großen Fernsehpreis für diese patriotische Ballade. Ihre Songs handeln heute von Umerziehungslagern, Polizeiverhören und Zensur. Sie singt über Gewalt gegen Frauen. 2018 wird Mai Khôi mit dem Vaclav-Havel-Preis für kreativen Dissens ausgezeichnet, den auch der chinesische Künstler Ai Weiwei oder die russische Frauen-Band Pussy Riot erhielten. Sie gründet die Free-Jazz-Band Mai Khôi and the Dissidents, nimmt ihr neuestes Album „Dissent“ auf, in dem sie Redefreiheit und Demokratie für ihr Heimatland fordert. Am Tag der Veröffentlichung floh sie aus dem Land, denn in Vietnam wurde sie verfolgt, aus ihrer Wohnung verjagt, bedroht. Inzwischen lebt sie im Exil. Mai Khôi wurde für ihr Engagement mehrfach international ausgezeichnet. Die Medien vergleichen sie mit Björk.