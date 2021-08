Was war das doch für eine Gaudi! Volles Haus an allen Tagen. Das Zelt, bereits beim Tanzbein-Schwung am Samstagabend brodelnd, war tags darauf sogar schon beim Gottesdienst bis auf den letzten Platz gefüllt. Pfarrer Christoph Krauth predigte die Besucher uff gut pälzisch in Stimmung, die Kolping-Blaskapelle brachte richtig Schwung. Und montags hatten die erneut in bester Laune wogenden Besucher – wieder eine große Schar – noch immer nicht genug.

„Das war doch echt ein Erfolg. Daran wollten wir natürlich gern anknüpfen“, sagt Reiner Kiefhaber und klingt dabei nachdenklich. „Schade. Nicht ein bisschen, sondern richtig, richtig schade“, so der Ortsvorsteher gestern. Am Dienstag war ihm die Entscheidung des Krisenstabs ins Haus geflattert. Das Gremium hatte alle Stadtteilkerwen abgesagt. „Wir haben unsere ja sowieso schon abgehakt“, sagt der Ortschef. Klar, die Erfenbacher Kerwe steht alljährlich Ende August im Kalender. Und bis Ultimo kommenden Monats ist gemäß der Landes-Rechtsverordnung ohnehin nicht an Volksfeste zu denken.

„Entscheidung absolut richtig“

„Die Entscheidung ist aber absolut richtig“, meint Kiefhaber, der in puncto Jubel, Trubel, Heiterkeit in Massen auch für den frühen Herbst kein Grünes Licht erwartet. „Warte mal, was das wird, wenn die Urlauber zurückkommen“, schwant Kiefhaber nichts Gutes.

Und so wird es auch für den Rest des Jahres in dem so feierfreudigen Stadtteil eher ruhig bleiben. Das Oktoberfest am Einheitstag – eine Institution, zu der alljährlich eine Tausendschaft in freudiger Erwartung antanzt – ist schon länger aus dem 2020-Kalender gestrichen.

Vom Erfolg der Westpfälzischen Form des Wiesn-Halligalli war die Kerwe ja zwischenzeitlich weit entfernt. Im vergangenen Jahr aber hatten die Verantwortlichen mal in die Hände gespuckt: Der Heimatverein – eigens zum Ortsjubiläum 2018 gegründet – hatte sich so einiges einfallen lassen, um dem ausgelaugten Kerwefest wieder Leben einzuhauchen. „Ich bin sicher alles andere als ein Trump-Freund“, sagt Kiefhaber lachend – aber der eine Spruch des US-Präsidenten hat ja nicht nur ihn inspiriert. Das Motto ,Make thie Erfebacher Kerb great again’ hat das Bemühen treffend beschrieben.

Echt great war die Kerb’ 2019. „So stark, wie wir selbst nie gedacht hätten“, räumt Kiefhaber gern ein. Jetzt also Zwangspause. Da bleibt nur eins: „Feiern wir halt im nächsten Jahr umso fester.“