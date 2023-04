Wo drückt der Schuh in Siegelbach? Was läuft gerade gut in Landstuhl? Was bewegt die Einwohner des Grübentälchens? Das interessiert die Lokalredaktion natürlich jeden Tag. Aber mit unserer „Redaktion vor Ort“ wollen wir besonders nah dran sein. Für zwei Stunden sind wir dann für Sie, liebe Leserinnen und Leser, in Landkreisgemeinden oder in den Kaiserslauterer Ortsbezirken und Stadtteilen greifbar. Wir kommen zu Ihnen und wollen erfahren, welche Themen Sie gerade umtreiben. Was läuft gut vor Ort? Wo gibt es Probleme?

Diesmal auch thematische Termine geplant

An rund acht Terminen im Jahr waren Redaktionsmitglieder im Rahmen dieser Aktion in unserem Verbreitungsgebiet unterwegs. Zuletzt am 18. September 2019 in Dansenberg. Für 2020 waren bereits Termine geplant. Und dann kam Corona. Persönliche Kontakte wurden reduziert. Vieles lief über Telefon, E-Mail oder andere digitale Kanäle. In diesem Jahr wollen wir aber einen neuen Anlauf nehmen und mit Ihnen vor Ort ins Gespräch kommen. Wir werden wieder verschiedene Gemeinden und Stadtteile besuchen. Neu ist in diesem Jahr, dass wir auch Termine zu bestimmten Themen anbieten wollen. Einmal soll es beispielsweise um den Pfälzerwald gehen und um alles, was Sie daran und darin bewegt. Ein anderes Mal werden wir voraussichtlich auf dem Kaiserslauterer Wochenmarkt Station machen. Die Zeiten werden variieren, immer wieder wollen wir auch am Nachmittag unterwegs sein, damit auch Berufstätige an unserem Stand vorbeischauen können.

Kommen Sie mit uns ins Gespräch!

Wir freuen uns, wenn Sie diese Gelegenheiten nutzen, um mit uns bei einem Getränk ins Gespräch zu kommen, über Ihre Gemeinde, Ihre Straße, Ihre Anliegen und Probleme oder die RHEINPFALZ selbst. Selbstverständlich haben Sie weiterhin die Möglichkeit, die Redaktion außerhalb dieser Aktionen zu kontaktieren, unter der Telefonnummer 0631 3737230, auf dem Postweg an RHEINPFALZ-Lokalredaktion Kaiserslautern, Pariser Straße 16, 67655 Kaiserslautern oder per E-Mail an redkai@rheinpfalz.de.

Treffen Sie uns

Die erste „Redaktion vor Ort“ in diesem Jahr findet am Mittwoch, 26. April, 16.30 bis 18.30 Uhr auf dem Einsiedlerhof, am Bürgerhaus, Kaiserstraße 49, statt. Kommen Sie bei Redakteur Benjamin Ginkel und Redaktionsleiter Christian Clemens vorbei!