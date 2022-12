Rap vom Feinsten. Aber auch: Wer denkt sich solche Namen aus. Jedenfalls war Cr7z am Freitagabend im Cotton Club des Kulturzentrums Kammgarn zu Gast. Begleitet wurde der 38-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Christopher Heß heißt, von einem gewissen DJ Eule.

Im Vorprogramm traten der Hexer aus Leipzig und Sam Silja aus Düsseldorfdorf auf. Fast 70 Besucher folgten begeistert den drei Sängern auf der Bühne des Kammgarn-Clubs.

Heß, der aus dem Rosenheim kommt, mischt seit 25 Jahren schreibend und produzierend in der Szene mit. Seine Texte sind auf Deutsch, sein Inhalt oft Gesellschaftskritik, persönliche Erfahrungen und, wie er meint, teilweise auch poetisch. Dazu passt, dass er gern liest und nach eigenem Bekunden gerne ein Lyriker wäre. Auch lege er in seiner Musik viel Wert auf die Kunstform Rap und die entsprechende Rap-Technik.

Dass das ankommt, betätigte auch an diesem Abend das Publikum: Es war schlichtweg begeistert, kannte die Texte und sag in voller Lautstärke mit. Am Freitag war Cr7z zum dritten Mal da. Kann man nur hoffen, dass er auch ein viertes Mal die Kammgarn beehrt.