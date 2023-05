Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum Sommeranfang können Hobbygärtner am Tag der offenen Gartentür wieder in grüne Oasen hineinschnuppern. Zahlreiche Gärten in Kaiserslautern und Umgebung nehmen an der Aktion der Gartenbauvereine am Sonntag teil. Was es im Garten von Brigitte und Bernd Kopper in Dansenberg zu entdecken gibt, zeigt ein Rundgang vorab.

Am Herrenzaun 1 gibt die Pforte den Blick frei auf eine weitläufige Rasenfläche, in deren Mitte eine große geometrische Skulptur die Blicke auf sich zieht. Roland Koch, Kaiserslauterer