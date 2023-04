Der Textil-Discounter Primark hat angekündigt, Filialen zu schließen oder zu verkleinern. Unter anderem will sich das Unternehmen nach eigenen Angaben aus Kaiserslautern zurückziehen. Dort ist Primark seit März 2015 einer der wichtigsten Mieter der Einkaufs-Mall „K in Lautern.“ In einem Schreiben an die Mitarbeiter heißt es von Primark, dass in Gelsenkirchen, Krefeld, Frankfurt-Nordwestzentrum und Kaiserslautern rund 420 Arbeitsplätze betroffen sind und am Dienstag die Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretungen über die Schließungspläne aufgenommen wurden. Indes ist auf der Facebook-Seite von Primark zu lesen, „dass es sich derzeit nur um Pläne handelt und noch keine endgültige Entscheidung getroffen wurde“. Laut der Centermanagerin des „K in Lautern“, Sabine Friedrich, stehe man zur Zukunft von Primark im Kaiserslauterer Einkaufszentrum „in engem Austausch“.

