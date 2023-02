Bisher unbekannte Täter haben laut Polizei im Zeitraum vom Samstag, 28. Januar bis Freitag 3. Februar einen schwarzen Skoda Octavia, von einem Mitfahrerparkplatz am Bahnhof Lampertsmühle gestohlen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei Kriminalinspektion Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/ 369-2620 oder per Mail an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de zu melden.