Zwei gestohlene Fahrräder haben wieder zurück zu ihren rechtmäßigen Besitzern gefunden. Die Polizei hat Anfang Juni öffentlich nach den Eigentümern der Drahtesel gesucht.

Wie die Polizei mitteilt, wurden beide Räder im Mai gestohlen. Tatverdächtig sind zwei junge Männer im Alter von 15 und 19 Jahren. Bei ihnen fand die Polizei die Fahrräder. Wie sich herausstellte, wurde das Klapprad in der Mainzer Straße entwendet. Die 50-jährige Eigentümerin aus Otterberg erkannte ihr Fahrrad in einer Presseveröffentlichung wieder. Auch der 50-jährige Eigentümer des Mountainbikes konnte ermittelt werden. Das Rad wurde am Hauptbahnhof gestohlen. Beide Fahrräder waren zum Zeitpunkt des Diebstahls mit einem Schloss gesichert.