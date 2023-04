Die Badmintonspielerinnen und -spieler des SV Fischbach können auf ein sehr erfolgreiches Wochenende zurückblicken. Bei den Deutschen Meisterschaften der Altersklasse U22 in Bonn-Beuel sprangen zwei Podestplätze und weitere gute Platzierungen heraus.

Louisa Marburger war besonders zufrieden mit dem Turnierverlauf. In allen drei Disziplinen war die Nummer eins im Verein mindestens in den Viertelfinals vertreten. Verlief das Damendoppel in dieser Runde mit der 20:22- und 21:23-Niederlage noch eher unglücklich, konnte sie sich mit dem Halbfinale im Einzel und dem Einzug ins Finale im Mixed mehr als schadlos halten. Im Einzel zeigte sie mit Zweisatzsiegen bis zur Vorschlussrunde, dass sie in dieser Altersklasse zur deutschen Spitze zählt. Im Halbfinale schied sie dann gegen die spätere Deutsche Meisterin aus.

Silber im Mixed

Das Mixed bestritt sie an der Seite ihres Vereinskameraden Matti-Lukka Bahro und dort bewiesen die beiden Nervenstarke, als sie sich zweimal in der Verlängerung mit 25:23 und 22:20 durchsetzten. Im Endspiel konnten Marburger/Bahro dann nicht mehr zulegen und mussten es in zwei Sätzen abgeben.

Das Achtelfinale erreichten in dieser Disziplin noch Finn Busch und Moritz Miller mit ihren Partnerinnen aus NRW bzw. Thüringen. Etwas unglücklich verlief das Turnier für den im Doppel topgesetzten David Eckerlin. Gesundheitlich angeschlagen verzichtete er auf den Start im Mixed. Doch auch im Doppel war verglichen mit seinen Ansprüchen schon frühzeitig im Viertelfinale Endstation, wobei die Niederlage mit 21:7, 29:30 und 18:21 sehr unglücklich ausfiel.