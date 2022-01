Voraussichtlich im Frühjahr beginnen die Abrissarbeiten an dem Gebäudekomplex in der Leipziger Straße 156. Innerhalb von zwei Jahren soll auf dem Areal ein Servicewohnen-Objekt mit rund 40 Wohneinheiten für Senioren entstehen.

In dem Gebäude waren zuletzt ein ambulanter Pflegedienst, eine Arztpraxis und das Büro des PEO Immobilienwerks ansässig, die anderen Räume wurden schon länger nicht mehr genutzt. „Die Mietverträge sind Ende Dezember ausgelaufen, alle Mieter haben einen anderen Standort gefunden“, sagt Pamela Eberhahn-Otter, die hinter dem PEO Immobilienwerk und der PEO-VO Projektgesellschaft steht.

„Ich wollte etwas für den Stadtteil tun“

Diese Projektgesellschaft hat das Anwesen im Herbst 2020 aus privater Hand erworben, um darauf Servicewohnungen zu bauen. „Ich wollte etwas für den Stadtteil tun“, begründet sie ihr Vorhaben. Einen Vorteil sieht die Immobilienmaklerin in der „perfekten Infrastruktur“ mit Einkaufsmöglichkeiten, Bushaltestelle, Taxistand vor der Tür oder einen Steinwurf entfernt.

Die Planungen für das komplett barrierefreie und rollstuhlgerechte Gebäude hat ein Architekturbüro aus Trier übernommen. Auf drei Geschossen entstehen rund 40 Servicewohnungen in einer Größe zwischen 40 bis 80 Quadratmetern, die für ein bis zwei Personen konzipiert sind. Die Erdgeschosswohnungen verfügen über eine Terrasse, die Wohnungen in den beiden darüber gelegenen Stockwerken über einen Balkon. Unterteilt sind die Einheiten in einen Wohn- und einen abgetrennten Schlafbereich, eine Küche, ein Badezimmer und einen integrierten Abstellraum.

Anlaufstelle für Bewohner im Erdgeschoss

Im Erdgeschoss befindet sich die Anlaufstelle für Bewohner, die Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchten. Ein Mitarbeiter eines externen Kooperationspartners sei tagsüber als Ansprechpartner präsent, erzählt Eberhahn-Otter. Außerdem befindet sich hier ein Veranstaltungs- und Mehrzweckraum.

Der Gebäudekomplex in U-Form öffnet sich zur straßenabgewandten Seite nach hinten, Parkplätze für Bewohner sind im Außenbereich eingeplant. Die Wohnungen können nur gemietet, nicht gekauft werden. Der Neubau erfülle alle Anforderungen für nachhaltiges Bauen, so die PEO-VO-Geschäftsführerin. Alle Genehmigungen seien erteilt, berichtet sie weiter.

Wegen der Witterung sei der Beginn der Arbeiten aufs Frühjahr gelegt worden. Bännjerrück-Bewohner, die Interesse an einer solchen Wohnung haben, können sich bereits jetzt an sie wenden, teilt Eberhahn-Otter mit. Angaben zur Investitionssumme wollte sie nicht machen.