Zum Sinfoniekonzert unter dem Motto „Kraft und Größe“ lädt die Pfalzphilharmonie Kaiserslautern unter Leitung von Daniele Squeo für Freitag, 21. April, 20 Uhr, in die Kaiserslauterer Fruchthalle. Das Besondere daran ist das Schlagzeug.

Auf dem Programm dieses zweiten Sinfoniekonzertes stehen Werke von Strauss, Brahms und Dorman. Hauptwerk ist Avner Dormans „Frozen in Time“ (2007). Der israelische Komponist fängt in diesem virtuosen Konzert für Schlagzeug und Orchester die Charakteristika verschiedener Erdteile ein. Indische Rhythmen verbinden sich mit europäischen Musikzitaten, während Klänge aus Swing und Jazz die Neue Welt repräsentieren. Solistin ist die weltweit gefragte bulgarische Schlagzeugerin Vassilena Serafimova. Ausgezeichnet wurde sie bereits mit dem 1. Preis der Fifth World International Marimba Competition Stuttgart sowie dem 2. Preis des ARD-Wettbewerbs. Von Johannes Brahms wird die Sinfonie Nr. 4 e-Moll op. 68 gespielt. Von Richard Strauss steht die sinfonische Dichtung „Don Juan“ op. 20 auf dem Plan. Mit dieser farbenreichen und reifen Charakterstudie des rastlosen und unersättlichen Don Juan nach einem Text von Nikolaus Lenau eroberte sich der gerade einmal 24-jährige Richard Strauss seinen Platz unter den führenden Sinfonikern seiner Zeit. Es gibt eine Einführung um 19.15 Uhr ein Einführung im Roten Saal. Karten gibt es unter pfalztheater.de.