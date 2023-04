Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

14 Kilometer unter die Schuhe nehmen und für von der Flutkatastrophe getroffene Vereine im Ahrtal spenden: Genau das bietet der Pfälzerwald-Verein (PWV) Kaiserslautern gleich an zwei Tagen an. „Wir wandern am 2. und am 3. Oktober fürs Ahrtal“, ist es Ralf Pera, dem Vorsitzenden des PWV Kaiserslautern ein Bedürfnis zu helfen.

Damit möglichst viele Menschen mitwandern hat Pera eine abwechslungsreiche, nicht zu schwere Strecke rausgesucht. „Wir haben im Verein einen 86-Jährigen, der marschiert die