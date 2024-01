Patrick Rübel heißt der neue Vorsitzende des Betriebsrates der Opel-Niederlassung in Kaiserslautern. Zum Jahresbeginn hat er das Amt von Thorsten Zangerle übernommen, der das Unternehmen aus „persönlichen Gründen“, wie er der RHEINPFALZ berichtete, zum Jahresende verlassen hat. Zangerle arbeitete 34 Jahre bei Opel, 25 davon im Betriebsrat, dessen Vorsitz er 2019 übernahm. Rübel ist seit 1994 im Unternehmen, seit 2004 gehört er dem Betriebsrat an, war in dem Gremium vor allem für die Themen Entgelt, Zeitwirtschaft und Arbeitsorganisation zuständig. Rübel war bisher stellvertretender Betriebsratsvorsitzender, nun wurde er an die Spitze des Gremiums gewählt. Sein neuer Stellvertreter heißt Andreas Mertins.