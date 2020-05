Mit zahlreichen Vorkehrungen zum Schutz der Beschäftigten hat das Komponenten- und Motorenwerk der Groupe PSA in Kaiserslautern am Montag als erster deutscher Fertigungsstandort die Produktion schrittweise wieder aufgenommen.

In den vergangenen Wochen sind an allen Standorten der Groupe PSA in enger Abstimmung mit den Sozialpartnern strenge Gesundheitsmaßnahmen für die Mitarbeiter umgesetzt worden, die eine sichere Wiederaufnahme der Produktion ermöglichen sollen.

„Seit dem Herunterfahren der Produktion haben wir gemeinsam mit dem werksärztlichen Dienst und in Abstimmung mit dem Betriebsrat ein umfassendes Sicherheitsprotokoll umgesetzt. Dank dieser gemeinsamen Arbeit können wir nun sicher und schrittweise den Betrieb in unserem Werk wieder aufnehmen“, sagt Thierry Vintgans, Leiter des Groupe PSA-Standorts Kaiserslautern.

Während der Unterbrechung der Produktion wegen des Coronavirus setzte die Groupe PSA verstärkte Hygienemaßnahmen um, die an die Besonderheiten der Standorte angepasst ist. Experten sind vor Ort dafür verantwortlich, die Anwendung der Schutzmaßnahmen täglich zu überprüfen und gegebenenfalls Korrekturen vorzunehmen.

