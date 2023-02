Am Sonntag wird in Kaiserslautern eine neue Oberbürgermeisterin gewählt. In der Stichwahl treffen Beate Kimmel (SPD) und Anja Pfeiffer (CDU) aufeinander. Für die Stichwahl hat die Verwaltung 13.400 Briefwahlanträge bearbeitet. Laut Constanze Augustin, Gruppenleiterin Statistik und Wahlen der Stadt, wurden die Unterlagen am Montag per Hin-und-Weg-Service mit der Post versandt. Es sei zugesichert worden, dass die Unterlagen bis Dienstag, spätestens Mittwoch zugestellt werden. Das habe allerdings nicht überall geklappt. Vereinzelt in der Kernstadt, insbesondere aber im Ortsteil Siegelbach seien Unterlagen nicht angekommen. Betroffene haben laut Augustin noch heute, Freitag, bis 18 Uhr, oder morgen, Samstag, von 9 bis 12 Uhr, die Möglichkeit, im Briefwahlbüro im Bürgercenter vorbeizukommen. Dort werden den Wahlberechtigten neue Unterlagen ausgestellt. Eine längere Öffnungszeit lasse das Kommunalwahlgesetz nicht zu, sagt Augustin. Das Wahlbüro ist unter Telefon 0631 3651125 erreichbar.

