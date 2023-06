Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Sonntag ist die Stichwahl ums Oberbürgermeisteramt. Doch es wurden nicht alle Briefwahlunterlagen zugestellt. Die RHEINPFALZ erklärt, was nun zu tun ist, wie man wählen kann, wenn man kurzfristig erkrankt und wann am Sonntag ein Ergebnis feststeht.

Wie ist die Ausgangslage vor der Stichwahl am Sonntag?

Am Sonntag treten Bürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) und Sozialdezernentin Anja Pfeiffer (CDU) in der Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt