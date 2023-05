Zum 1. Juni 2023 ändert das Jobcenter des Landkreises Kaiserslautern in Landstuhl seine Servicezeiten: Ab diesem Tag finden Gespräche nur noch nach vorheriger Terminabsprache statt, teilt die Pressestelle der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens mit. Anders in Kaiserslautern: Zur persönlichen Klärung von Angelegenheiten ist eine Vorsprache ohne Termin zu folgenden Zeiten im Jobcenter des Landkreises in der Augustastraße 6 möglich: von Montag bis Freitag, jeweils von 8 bis 12 Uhr, und an Donnerstagen zusätzlich von 14 bis 16 Uhr. Alternativ stünden die Onlinedienste unter www.jobcenter.digital zur Verfügung, so die Pressestelle. Für allgemeine Fragen ist das Jobcenter telefonisch unter 0631 3641 306 (montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr) erreichbar.